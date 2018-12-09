ودعي حب الشباب مع البزار والعسل

تعد البشرة النضرة والنقية من أهم الأحلام التي تسعى المرأة إلى الحصول عليها، وظهور حب الشباب من أكثر المشكلات التي تؤثر نفسيًّا على السيدات، لذلك نقدِّم ليكِ حلًا طبيعيًّا متواجدًا في منزلكِ باستخدام البزار يقضي على هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

- يعد البزار من أفضل أنواع التوابل الصحية، فهو ليس له مذاق لكن فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى، حيث يدخل الكركم في عمل مزيج للعناية بالبشرة ويعالج عديد مشكلاتها كحب الشباب والبثور والبقع الداكنة.

- قومي بعمل ماسك البزار بالعسل، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة من العسل وملعقة من البزار وامزجيها جيدًا لتحصلي على مزيج متجانس. ضعيه على البشرة واتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق واغسليه بالماء الدافئ وسوف تنبهرين بنضارة البشرة، فالعسل يعد مطهرًا طبيعيًّا وقويًّا للجراثيم والبكتيريا، لذلك سوف تودعين حبَّ الشباب تمامًا مع المداومة على هذه الخلطة.

