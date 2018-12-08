تخلصي من نمو الشعر تحت الجلد بهذه الوصفات

ينمو الشعر تحت الجلد مسبباً تهيجاً للبشرة وتاركاً نقاطا سوداء تشوه جمالها،وللتخلص من هذه المشكلة نقدم إليك طرق منزلية طبيعية تخلصك منها تماما و ذلك وفقا لموقع "جمالك".

العسل و السكر

- استخدمي سكراب السكر والعسل الطبيعي لعلاج الشعر تحت الجلد، اخلطي ملعقة كبيرة من السكر الخشن مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم استخدمي السكراب على بشرة مبللة لمدة 5 دقائق ثم اغسليها وجففيها جيداً.