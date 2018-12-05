«شانيل» تستغني عن جلود الأفاعي والتماسيح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 04:06 مساء
عارضة الأزياء كارولين دو ميغريه خلال عرض لـ«شانيل» في نيويورك، 4 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

باتت ماركة «شانيل» الفرنسية أول علامة للمنتجات الفاخرة تستغني عن جلود التماسيح والأفاعي والسحالي، بموجب قرار أشادت به جمعيات الدفاع عن الحيوانات.

وجاء في بيان صادر عن العلامة التجارية «قرّرنا الاستغناء عن جلود هذه الحيوانات في تصاميمنا المقبلة، إذ بات من الصعب أكثر فأكثر الاستحصال على جلود من هذا النوع تستوفي معاييرنا من الناحية الأخلاقية»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «شانيل» أن «هذه المبادرة تدفعنا لابتكار جيل جديد من المنتجات الفاخرة جدًّا المتمحورة على مبادئنا»، كالإبداع والمهارات.

وسحبت الحقائب اليدوية المصنوعة من جلود الأصلات من الموقع الإلكتروني للماركة الثلاثاء، لكن الحقائب المستعملة من هذا النوع كانت لا تزال مطروحة للبيع على مواقع بيع إلكترونية اعتبارًا من 5500 دولار.

ولم توضح «شانيل» في بيانها إذا كان هذا القرار يشمل الفرو أيضًا، غير أن المدير الفني للعلامة، كارل لاغرفيلد، صرّح لمجلّة «ويمنز وير ديلي» بأنه نادرًا ما تستخدم «شانيل» الفرو لدرجة أنه نسي متى كان آخر استخدام له.

وأشادت جمعية «بيتا» للرفق بالحيوان بقرار «شانيل»، معتبرة أنه يجدر بالماركات الأخرى أن تحذو حذوها.

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