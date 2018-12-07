فيتامين E لتفتيح البشرة وتنعيمها

لفيتامين E فوائد جمالية عدة تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وتأخير ظهور التجاعيد، لذلك نقدم إليكِ وصفة سحرية للعناية بالبشرة تعرفي على مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

بيضتان

موزة مهروسة