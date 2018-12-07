فيتامين E لتفتيح البشرة وتنعيمها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 10:49 صباحا

لفيتامين E فوائد جمالية عدة تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وتأخير ظهور التجاعيد، لذلك نقدم إليكِ وصفة سحرية للعناية بالبشرة تعرفي على مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
ملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E
ملعقتان صغيرتان من العسل
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
بيضتان
موزة مهروسة

طريقة التحضير
- اخلطي المكوّنات معًا بشكلٍ جيد وضعي المكونات على كامل الوجه ومنطقة حول العينين أيضًا.
- اتركي الوصفة لمدة ثلث ساعة ثم اغسلي الوصفة بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.
كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لأفضل النتائج.
 

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