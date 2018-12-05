اقضي على تقصف الشعر مع هذه الوصفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 11:39 صباحا

مشكلة تقصف وتساقط الشعر من أكثر المشكلات التي يتعرض لها معظم الفتيات والسيدات وتؤثر في مظهرهن الجمالي وجاذبيتهن.
يصاب الشعر بالتلف والتقصف نتيجة استخدام الصبغات ومنتجات فرد الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة لصحة الشعر ومع الوقت قد يخف الشعر ويتساقط ويصبح تالفًا وخشنًا.
لذلك نقدم إليك وصفات طبيعية سهلة التطبيق لإعادة ترميم شعرك في وقت قليل تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

خلطة الزيوت
هي وصفة خلط الزيوت الطبيعية التي تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا بالإضافة إلى أنها تساهم في تطويل وتنعيم الشعر وتحد من تساقطه وتلفه. أحضري ملعقة من زيت الخروع وضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون ونفس الكمية بزيت اللوز وزيت السمسم. بعد ذلك، اخلطي هذه المجموعة من الزيوت للحصول على تركيبة زيوت طبيعية قادرة على حل جميع مشاكل الشعر. إدهني فروة الرأس وبصيلات الشعر حتى الأطراف، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين وللحصول على نتائج أفضل يكرر أكثر من مرة في الأسبوع .

البصل والثوم
البصل والثوم من أهم الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلة تلف وتساقط الشعر وذلك لأنهما لديهما العديد من الفوائد الجمالية والحيوية للشعر وذلك لاحتوائهما على عنصر الكبريت.
يمكنك تحضير وصفة البصل عن طريق تقطيع البصل واستخراج الماء منه ثم بعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس بهذا الماء ثم اغسليه بالشامبو جيدًا كما يمكنك إضافة ملعقة من العسل على ماء البصل ليستخدم كمرطب طبيعي للشعر الخشن وعلاج تقصف الشعر. أما وصفة الثوم فقومي بغلي 4 فصوص من الثوم مع ملعقتين من زيت جوز الهند ثم بعد ذلك دلكي به فروة الرأس وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

 

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