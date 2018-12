حضري سيروم فيتامين سي في المنزل

سيروم فيتامين سي من أهم العناصر التجميلية التي تفضل معظم النساء استخدامها، وذلك من أجل الحصول على بشرة نقية وصافية وجذابة.

هذا السيروم مفيد جدًا للبشرة، لأنه يساعد على حمايتها من تغير الظروف الجوية، ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة عليها. سيروم فيتامين سي هو أفضل أنواع السيروم، حيث أثبت فاعليته بجدارة في علاج جميع المشاكل الجمالية المتعلقة بالبشرة. لذلك، جمعنا لكِ اليوم طرق مختلفة يمكنكِ اعتمادها لتحضير سيروم فيتامين سي الرائع تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «حياتك».



الطريقة الأولى

المكونات

كبسولة من فيتامين C

ملعقة كبيرة من الماء المقطر

ملعقة كبيرة من الجلسرين

زجاجة معقمة داكنة اللون



طريقة التحضير

- أحضري كبسولة واحدة من فيتامين C و تذاب في ملعقة كبيرة من الماء المقطر.

- أضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين وضعي المكونات في زجاجة معقمة داكنة اللون، حتى يتأكسد فيتامين C بسهولة.

- استخدمي السيروم يوميًا بعد غسيل البشرة، حيث يساعد الجلسرين كثيرًا على ترطيب ونعومة البشرة، وحمايتها من الالتهاب والجفاف.



الطريقة الثانية

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

قرص من فيتامين C

كبسولة من فيتامين E

ملعقتان كبيرتان من زيت الألوفيرا، أو جل صبار



طريقة التحضير

- ضعي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد في وعاء صغير وامزجي معهما قرصًا من فيتامين سي.

- امزجيها جيدًا، ثم أضيفي لها كبسولة من فيتامين E، وملعقتين كبيرتين من جيل الألوفيرا أو جل الصبار.

- اخلطي المكونات جيدًا وضعيها في قطارة باللون الأسود الداكن، واحفظيها في الثلاجة. يمكنكِ استخدام السيروم الناتج لمدة أسبوعين.