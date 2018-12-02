طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء

الكارديجان من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، لذلك كونِ أنيقة في الليالي الباردة من خلال التعرف على طرق متعددة لارتداء الكارديجان، من أجل الحصول على إطلالة ساحرة لا تقاوم كل مرة.

من خلال هذا الفيديو نقدِّم لكِ ستايلات عدة لكيفية ارتداء الكارديجان، حتى تحصلي على إطلالة لافتة، فعلى سبيل المثال يمكنك ارتداء هذه السترة الصوفية الرائعة مع تنسيق حزام يعلوها، وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».



كما يمكنكِ ارتداء الكارديجان الطويل مع إطلالة كاجوال، لتمنحكِ أناقة وعملية في الحركة، إضافة إلى ارتداء الكارديجان مع تنورة لهما ذات النقشة.

ومن الأساليب الساحرة لارتداء الكارديجان، هي أن ترتديه كتصميم جاكيت كاب Cape، من خلال زم الزر العلوي وتركه منسدلاً على جسمكِ.

شاهدي الفيديو وتعرَّفي على طرق متعددة لارتداء الكارديجان بطريقة ساحرة.

