وحدي لون بشرتك في ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 02:21 مساء

البقع والندبات و البشرة غير الموحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات و تسعى للحصول على بشرة نضرة صافية ذات لون واحد لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يعمل على توحيد لون البشرة في ثلاثة أيام فقط وذلك وفقا لموقع «بنات حواء».
المكونات وطريقة التطبيق
ثمرة بطاطا متوسطة الحجم.
ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة التحضير
- ابشري ثمرة البطاطا ناعما في طبق وضعي بشرالبطاطا في شاشة أو على مصفى واضغطي عليها لتعصر وتنزل المياة الموجودة بداخلها ثم تستخدمي عصير البطاطا بشكل مباشر على البقع الغامقة أو تضيفي إليه عصير الليمون والعسل وتخفق المكونات معا ثم تحضري قطعة قطن اغمسيها في الخليط وقومي بدهن الأماكن الموجود بها البقع واتركيه لمدة 20 دقيقة وتشتطف البشرة بمياه باردة وتكرر الوصفة مرتين يويما لمدة ثلاثة أيام وسوف تختفي البقع نهائيا.
 

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