معجون الأسنان يخلصك من البقع الداكنة

إذا كنتِ تعانين ظهور البقع الداكنة على بشرة الوجه واتجهتِ إلى استخدام المواد الكيميائية، نقدِّم إليكِ طريقة سحرية وفعالة باستخدام معجون الأسنان تخلصكِ من البقع تمامًا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات اللازمة

½ ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

½ ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.



خطوات التحضير

- في وعاء صغير، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم أيضًا.

- يخلط المكونان معًا ثم يضاف ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- يوزع الخليط على أماكن البقع الداكنة ويترك حتى 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

- كرري ذلك مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتائج فعالة.

