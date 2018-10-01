معجون الأسنان يخلصك من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 01:31 مساء

إذا كنتِ تعانين ظهور البقع الداكنة على بشرة الوجه واتجهتِ إلى استخدام المواد الكيميائية، نقدِّم إليكِ طريقة سحرية وفعالة باستخدام معجون الأسنان تخلصكِ من البقع تمامًا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات اللازمة
½ ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
½ ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

خطوات التحضير
- في وعاء صغير، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم أيضًا.
- يخلط المكونان معًا ثم يضاف ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- يوزع الخليط على أماكن البقع الداكنة ويترك حتى 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.
- كرري ذلك مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتائج فعالة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلجيكا تقرر مقاضاة «غوغل» لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية
علوم وتكنولوجيا
رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا