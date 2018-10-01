قناع الكاكاو للبشرة الدهنية

ينصح خبراء التجميل باستخدام قناع الكاكاو للعناية بوجه صاحبات البشرة الدهنية.

ويمكنكِ الحصول على بشرة ناعمة، مشدودة وخالية من الترسبات الدهنية بتطبيق هذا القناع الرائع والغني بمضادات الأكسدة، وفق «إيلي عربية».

المكونات

1/4 كوب مسحوق الكاكاو خالي من السكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

1 ملعقة كبيرة مسحوق الحمص المطحون

2 ملعقة كبيرة زبادي