قناع الكاكاو للبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:05 مساء

ينصح خبراء التجميل باستخدام قناع الكاكاو للعناية بوجه صاحبات البشرة الدهنية.

ويمكنكِ الحصول على بشرة ناعمة، مشدودة وخالية من الترسبات الدهنية بتطبيق هذا القناع الرائع والغني بمضادات الأكسدة، وفق «إيلي عربية».

المكونات
1/4 كوب مسحوق الكاكاو خالي من السكر
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
1 ملعقة كبيرة مسحوق الحمص المطحون
2 ملعقة كبيرة زبادي

التطبيق
اخلطي مسحوق الكاكاو مع العسل الأبيض للحصول على خليط متجانس.
أضيفي الحمص المطحون والزبادي ثم تخلط كافة المكونات معاً للحصول على خليط كثيف.
يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه ويترك حتى يجف تماماً لمدة 20 دقيقة قبل أن تشطف البشرة بالماء الفاتر.

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