بالصور: إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 12:15 مساء

شهد حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء الجمعة، مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

واشتعلت منافسة حامية بين نجمات الفن على السجادة الحمراء للمهرجان للحصول على لقب أفضل إطلالة من بينهن الفنانة هند صبري، والتي ظهرت بفستان كريستالي ومنى زكي، التي ظهرت بفستان باللون النحاسي، بينما ظهرت صبا مبارك بفستان مميز باللون الكرستالي مع تصفيفة شعر خلابة توجت بساطة إطلالتها. كما ظهرت الفنانة بسمة بفستان جرئ باللون الأسود.
شاهدي معنا هذه الإطلالات واستوحي منها الإطلالة المناسبة لك في سهراتك.
 

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