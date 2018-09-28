احصلي على خدين ممتلئين مع هذه الوصفة

إذا كنتِ تمتلكين وجهًا نحيفًا وترغبين في الحصول على خدين ممتلئين كالشهيرات فإليكِ هذه الوصفة المجربة والآمنة وفقًا لموقع «جمالك».

مكونات

3 ملاعق صغيرة من اللألوفيرا

ملعقة صغيرة من الحلبة

ملعقتان صغيرتان من الحليب

ملعقتان صغيرتان من العسل



طريقة التحضير

- ضعي هلام الصبار أو الألوفيرا على باقي المكونات واخلطي جميع المكونات معًا حتى تمتزج.

- ضعي الوصفة على بشرتك خاصة منطقة الخدين اتركي الوصفة على البشرة لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام المفتوحة.

- كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا لنتيجة أسرع وأفضل.

