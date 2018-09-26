طرق فعالة لمحاربة تجاعيد الفم

خطوط الإاتسامة أو تجاعيد الفم هي من العلامات الأولية للشيخوخة المبكرة وتأتي بسبب الحركات المتكررة كالضحك والابتسامة أو ربما العبوس تتسبب في ظهور خطوط دقيقة حول الفم، مما يصيب البشرة بالشيخوخة المبكرة، لذلك نقدم إليكِ بعض المكونات الطبيعية الفعّالة التي تساعدك على إخفاء تلك الآثار المزعجة واستعادة حيوية وشباب بشرتك من جديد تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «حياتك».

- بياض البيض

يعرف بياض البيض بقدراته الفعّالة لعلاج التجاعيد وشد الجلد المترهل. اخفقي بيضة واحدة في وعاء صغير، ثم تضاف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. يوزع الخليط الناتج على المنطقة المحيطة بالفم ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر ويكرر استخدامه مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

- الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بخواصه المضادة للشيخوخة، فيساعد على علاج البشرة وإخفاء التجاعيد حول منطقة الفم. كما يتميز كذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على شد الجلد المحيط بالفم. يُحفظ الشاي الأخضر في المبرد، ثم يستخدم لتدليك بشرة الوجه بالكامل مع التركيز على المنطقة المحيطة بالفم.

