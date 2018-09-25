الترمس للعناية بالبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية فائقة واهتمام دائم، لذلك نقدم لك قناعًا طبيعيًا من الترمس يعمل على إعادة نضارة البشرة وإشراقها.

ويعمل الترمس على تنظيف البشرة تمامًا من الشوائب والأوساخ والبكتيريا العالقة خاصةً إذا استخدمتِه كمُقشر، حيث يعمل على إزالة طبقة الجلد الميت والتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة في مسام البشرة.

تعرفي معنا على طريقة تطبيق هذا القناع واحرصي على استخدامه مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة دوما.



المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون افردي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثُم اغسليه بالماء وكرري الأمر مرتين في الأسبوع.

