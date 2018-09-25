إطلالات خريفية رسمية مستوحاة من الألوان الغامقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 03:25 مساء

لا غنى لكِ عن الألوان الغامق سواء كانت أسود أو رماديًا أو أحمر غامق أو زيتي وغيرها، كلها من ألوان الخريف المميزة، والتي تمنح الشعور بالدفئ، إليكِ بالصور أزياء خريف 2018
لإطلالات العمل أو الإطلالات التي تتطلب منكِ اعتماد ستايل رسمي أنثوي، لن تحتاري في تنسيقات الملابس، خصوصًا إذا كنتِ من محبات الألوان الغامقة، فقد قمنا بجمع موديلات رائعة ومتنوعة ومميزة في ألبوم الصور، تفقديها وانتقي ما يناسبك.

ولأننا نتحدث عن الإطلالة العصرية والرسمية في الوقت نفسه، فبكلّ تأكيد ستجدين موديلات البناطيل القماشية حاضرة وبقوة في اللائحة، لذا لا تترددي في اعتمادها.
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