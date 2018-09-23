اكتشفي موضة ألوان شتاء 2019

يعتقد البعض أن الشتاء هو موسم الملابس داكنة اللون وخاصةً الأسود والبني والرمادي، لكن عروض الأزياء العالمية مؤخرًا غيرت هذا الاعتقاد وجعلت ملابس الشتاء تنبض بالحيوية والألوان الجذابة الفاتحة والداكنة.

وموضة ألوان شتاء 2019 مليئة بدرجات الألوان الجريئة والمميزة والتي ستضفي أناقة ورونقًا على إطلالتك الشتوية، هذا الموسم نقدم إليكِ أبرز الألوان التي ظهرت في عروض الأزياء الأخيرة لتستوحي منها إطلالتك، وذلك وفقًا لموقع «احكي».



الأحمر الداكن والفاتح

- لا شىء يبرز أناقة الشتاء أكثر من الأحمر الداكن، أو كما يطلق عليه أحيانًا كثيرة البرغندي، فمّجرد رؤية هذا اللون يمنح شعورًا بالدفئ، وقد أبرزه مُصممو الأزياء بطريقة أنيقة وجذابة في أسابيع الموضة فقد أظهره إيلي صعب بأشكال متعددة مثل الدانتيل والشراشيب والجلد وغيرها. أما الأحمر الفاقع فقد تربع على عرش موضة ألوان شتاء 2019 حتى أنكِ يمكنك ارتداؤه بمفرده دون إدماجه مع لون آخر.

البينك

اللون البينك أو الوردي الترابي فهو من ألوان الشتاء الساحرة هذا العام فقد سيطر على الرانواي في معظم عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة لمجموعة خريف شتاء 2019.

وقد شمل الفساتين ذات الكشكة والمعاطف أيضًا. وهذا اللون الناعم سيجعل إطلالاتك أنثوية وساحرة في هذا الموسم.

الفوشيا

ارتبط اللون الفوشيا الفاتح دائمًا بإطلالات الصيف والربيع، إلا أن الشتاء هذا العام لن يكتمل إلا بقطعة أنيقة بهذا اللون الذي يمحي كآبة الشتاء ويمنح الأجواء حيوية وانطلاقة رائعة.

البنفسجي

البنفسجي بدرجاته ودرجة الباستيل الفاتحة متصدر قائمة موضة ألوان شتاء 2019 وقد شمل الفساتين والبدلات النسائية والجواكيت أيضًا فلا تترددي في اقتناء هذا اللون في خزانة ملابسك لهذا الموسم.

الأزرق النيلي

بعيدًا عن أن الأزرق دائمًا لون ملكي جذاب، إلا أن الأزرق النيلي يكتسح إطلالات هذا الشتاء فهو يمنحك إطلالة ملكية من الدرجة الأولى خاصةً إذا كنتِ ترتدين فستانًا أو جمبسوت بهذا اللون المميز.

البني

اللون البني من أساسيات ملابس الشتاء ولكن درجاته هذا الموسم تمتلك دفئًا وأناقة غير تقليدية على الإطلاق خاصةً درجات البني المائل للنبيتي. نسّقيه مع ألوان الموف أو الأبيض أو الأسود أو حتى الأخضر المائل للزيتي للحصول على إطلالة رائعة.

البرتقالي

إذا كُنتِ لا تمتلكين بنطلونًا أو بلوفر باللون البرتقالي فعليكِ إعادة التفكير في هذا الأمر لأن البرتقالي الفاتح من أبرز الألوان التي ظهرت هذا العام في مجموعات الأزياء لشتاء 2019 وسيكون لونًا مُميزًا لهذا الموسم.

الأصفر

هناك درجة من الأصفر صريحة وواضحة ليست أصفر باهت أو كناري ولكنها أصفر، هذه الدرجة استخدمها المُمصممون كلون من ألوان موضة شتاء 2019 ولهواة الألوان الفاتحة تحديدًا فإن الإطلالات بهذا اللون ستكون رائعة.

الجنزاري

لون راقٍ وجذاب ومُجرد ارتداء قطعة ملابس بهذا اللون تمنحك الشعور بالأناقة والجاذبية، وهو أحد ألوان الشتاء هذا العام.

