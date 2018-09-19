اصبغي شعرك باللون البني من مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 03:57 مساء

تحتوي صبغات الشعر بالأسواق على مواد كيماوية ضارة وغير صحية للشعر تتسب في تلف أطراف الشعر وتفقد ترطيب فروة الشعر ولا تغذيه.
لذلك نقدم إليك طريقة طبيعية من مواد موجودة في مطبخك يمكن الحصول من خلالها على شعر بني طبيعي وجذاب.

اللون البني من أجمل وأرقى ألوان صبغات الشعر. يتناسب هذا اللون مع البشرة البيضاء ويمنحك مظهرًا جذابًا وجميلاً. يمكنك صبغ الشعر باللون البني من خلال مواد طبيعية مثل بودرة الكاكاو والنسكافيه عن طريق خلطها مع بعضها البعض ويمكن لأي امرأة أن تحضر تلك الوصفة في المنزل بكل يسر وسهولة.
المكونات وطريقة التطبيق
- قومي بتحضير ملعقتين من بودرة الكاكاو واخلطيهما مع أربع ملاعق من النسكافيه وضيفي إليها كوبًا من زيت الزيتون مع ربع كوب من زيت السمسم.
- اسكبي فوقه علبة كبيرة من الأكسجين وامزجيه جيدًا واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يرتاح الخليط وضعي الخليط على شعرك ووزعيه على جميع أجزاء الشعر وعلى الأطراف والجذور واتركيه لمدة 30 دقيقة.
- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ وبالشامبو. يمكنكِ صبغ شعرك باللون البني أيضًا عن طريق مسحوق القهوة وذلك من خلال غلي كوب من القهوة على النار. اتركيها لكي تهدأ قليلًا ثم ضعيها فوق شعرك وغطي بها الشعر جيدًا.
- اتركيها لمدة ساعة كاملة وقومي بتكرار هذه الوصفة لعدة مرات حتى تحصلي على اللون البني الرائع والجذاب.
 

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