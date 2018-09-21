وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب

هناك نساء كثيرات يعانين مشكلة الشعر الخفيف في منطقة الحواجب، إذ أصبحت الحواجب الكثيفة من أحدث صيحات الموضة والجمال.

وهي تظهر جاذبية رائعة للعيون وتجعل المرأة تظهر أقل من عمرها الحقيقي، لهذا السبب تلجأ الكثيرات منهن إلى استخدام طريقة رسم التاتو في صالونات التجميل.

رسم تاتو الحواجب يعد من أشهر الطرق المرأة لتكثيف الحواجب في جميع المجتمعات، لكن هناك بعض النساء لا يفضلن رسم التاتو (وشم) لأنه يظهر ملامح الوجه غير طبيعية.

لذلك نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية، التي تساعد على تكثيف الحواجب وتمنحك إطلالة النجمات العالميات بكل سهولة ويسر تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».



زيت الخروع

معروف بقدرته في زيادة شعر منطقة الحواجب وتكثيف نموها كما أنه يمنح الحواجب جاذبية مع رسم العيون.

المكونات

2 ملعقة زيت الخروع

ملعقة أولوفيرا

طريقة التحضير

- اخلطي زيت الخروع مع الألوفيرا ودلكي الحاجبين بواسطة هذه الخليط يوميًا قبل النوم خلال أسبوع.

- سوف تلاحظين النتائج بشكل سريع وفعّال جدًا من أول يوم.

الحلبة

المكونات

ملعقة بذور الحلبة

ملعقة زيت اللوز

طريقة التحضير

- اطحني ملعقة من بذور الحلبة جيدًا وأضيفي لها ملعقة من زيت اللوز.

- امزجيها جيدًا للحصول على عجينة متماسكة وطبقيها بأكملها على حواجبك.

- اتركيها لمدة نصف ساعة قبل النوم يوميًا ثم اغسلي حواجبك جيدًا بالماء وكرري الوصفة 4 مرات أسبوعيًا.

البصل

المكونات

بصلة

ماء الورد

طريقة التحضير

- ابشري بصلة كبيرة و حضري العصير المتبقي منها واغمسي قطنة فيه و دلكي بالقطنة الحاجبين عدة مرات يوميًا.

- بعد ذلك، اغسلي حواجبك بعد خمس دقائق.

- ضعي قطرات من ماء الورد على الحاجب لكي تقضي على رائحة البصل المزعجة من على منطقة الحاجبين.

- كرري تلك الطريقة مرة أسبوعيًا.

