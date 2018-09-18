بالصور: اختاري سترة الشتاء المناسبة لك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 04:26 مساء

سترة الشتاء من أهم القطع في دولابك.. لذلك نقدم إليك بالصور مجموعة سترات مختلفة وبقصات وألوان مختلفة.
طالعي هذه المجموعة لتستوحي منها شكل السترة المناسبة لكِ خلال فصل الشتاء لتتماشى مع الموضة وتظهري بصورة جميلة دومًا.
 

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