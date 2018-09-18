في 10 دقائق فقط.. خلطات طبيعية لتنعيم اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 01:53 مساء

نقدم إليك خلطات طبيعية من مواد موجودة داخل مطبخك تعمل على تنعيم اليدين وتبييضها في 10 دقائق فقط.
تعرفي على هذه الخلطات واحرصي على تطبيقها بنفسك وفقًا لموقع «سيدتي».
خلطة لتبييض اليدين بالموز وزيت الزيتون
- نصف موزة مهروسة
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
طريقة التطبيق:
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على يديك لمدة 10.
أزيلي الخليط بالماء الفاتر، وسوف تشعرين بعدها بنعومة فائقة، كما يغذي الخليط أظافرك، وينعمها.

الفازلين والحليب وزيت جوز الهند
نصف كوب من الحليب
ملعقة كبيرة فازلين
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
طريقة التطبيق:
ضعي المكونات في وعاء عميق، وانقعي يديك به لمدة 10 دقائق.
اخرجي يديك من الوعاء، واغسليهما بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة.
يفضل عمل هذه الخلطات قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة، وتجديد خلايا البشرة بشكل أسرع.
 

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