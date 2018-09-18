أبرز خطوط الموضة من أسبوع لندن لربيع وصيف 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 12:00 مساء

نقدم إليك أبرز خطوط الموضة من أسبوع لندن لموسم ربيع وصيف 2019، والذي يحمل الكثير من الأفكار المبتكرة والمميزة، وقد اخترنا لكِ اليوم أبرز صيحات الموضة التي لفتتنا حتى الآن لتكوني السباقة في اكتشاف خطوط الموضة للموسم المقبل، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».
اللون الأبيض:
الأبيض يعتبر من الدرجات الأساسية التي لا تخرج من الموضة أبداً، وكما لاحظنا فهو أحد أبرز تيارات الموضة للموسم المقبل، ولا سيما أنه تم تنسيقه لإطلالة كاملة كما شاهدنا لدى كل من مصمم الأزياء «بيتر بيلوتو» Peter Pilotto، «رولاند موريه» Roland Mouret، و«برين» Preen.

البناطيل ذات الخصر العالي:
موضة عشقتها النساء بسبب قدرتها على جعل القوام يبدو أكثر تناسقًا ونحافة، وكما هو واضح فإنها مستمرة في الموضة الموسم المقبل، وقد شاهدناها لدى كل من «فيكتوريا بكهام» Victoria Beckham، «آشيش» Ashish، و«بيتر بيلوتو» Peter Pilotto.
الطبعات الجريئة محور أساسي في موضة صيف 2019:
لعاشقات الألوان والطبعات بشرى سارة حيث إنها أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وتنوعت بين تعريقات الورود والروسمات الغرافيكية، والتشكيلات الهندسية وقد شاهدناها لدى كل من «ماري كاترانتزو» Mary Katrantzou، «سيمون روشا» Simone Rocha، و«بيتر بيلوتو» Peter Pilotto.

الميتالك موضة عصرية لموسم ربيع 2019:
أقمشة الميتالك من أكثر الصيحات التي توحي بالعصرية وما زالت مستمرة للموسم المقبل، وقد شاهدنا بدرجات مختلفة منها الذهبي والفضي، والبرونزي وقد شاهدناها لدى كل من Victoria Beckham، «رولاند موريه» Roland Mouret، و«بيتر بيلوتو» Peter Pilotto.
سترات البليزر لإطلالات أنيقة وعملية:
للمرأة العصرية العاملة والأنيقة موضة البليزر ما زالت من الأقوى في موسم ربيع وصيف 2019 وقد شاهدناها على التنسيقات مع التنانير والبناطيل أو على شكل بدلة رسمية لدى كل منVictoria Beckham، «رولاند موريه» Roland Mouret، و«بيتر بيلوتو» Peter Pilotto.
 

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