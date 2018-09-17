فوائد جمالية لتناول الليمون الدافئ صباحًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 01:33 مساء

يتمتع الليمون بطعم حامض ولذيذ ونادرًا ما تجد شخصًا لا يحبه، غير أنه إلى جانب الطعم الرائع فإن لليمون فوائد جمالية عديدة.

فالليمون هو أحد الفواكه التي تقدم لجمالك العديد من الفوائد، إذ يعد من أهم المصادر الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية إلى جانب مضادات الأكسدة، حسب «إيلي عربية».

اكتشفي معنا أهم فوائد تناول الليمون الدافئ صباحًا لجمالك:

علاج الهالات السوداء
على الرغم من صعوبة إيجاد حل نهائي للتخلص من الهالات السوداء، إلا أن لماء الليمون نتائج فعّالة. فيساعد ماء الليمون على الحفاظ على بشرة صحية نضرة وجذابة من خلال إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم، كما يعمل على إصلاح الأنسجة التالفة.

إخفاء التجاعيد
تناول ماء الليمون في الصباح أفضل وسيلة طبيعية تساعدكِ على الحفاظ على بشرة شابة لفترات طويلة، إذ يعمل عصير الليمون على تنقية الدم من السموم من خلال مواجهة مضادات الأكسدة للجذور الحرة. احرصي على تناول ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح بشكل يومي.

تقليل حب الشباب
الالتهابات من أهم الأسباب وراء انسداد مسام البشرة، مما يساعد على تراكم الجراثيم، فتظهر الحبوب بشكل متكرر. بما أن الليمون غني بفيتامين C الذي يتميز بخواصه المضادة للالتهابات، يعمل على حماية مسام البشرة والوقاية من انسدادها.

نمو الشعر
بمجرد تناولكِ ماء الليمون في الصباح يمكنكِ الحصول على شعر قوي. يساعد الليمون على تقوية جذور الشعر وتغذية البصيلات، مما يعمل على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته. إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر، ابدئي بتناول ماء الليمون من اليوم.

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