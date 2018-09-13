الأحمر يطل فى 2018 بطيف لوني واسع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 11:11 صباحا
الأحمر يطل فى 2018 بطيف لوني واسع (أرشيفية:انترنت)

يعد الأحمر سيد ألوان الموضة النسائية، كونه رمزًا للأناقة المفعمة بالأنوثة والإثارة وعنوانًا للجرأة والجاذبية.

وأوضح خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، أن الأحمر يطل بطيف لوني واسع يمتد من درجات البنفسجي المائلة للأزرق إلى درجات البرتقالي الدافئة، وكلما كان الأحمر مائلاً للأزرق، كان تأثيره باردًا، وفقًا لموقع 24.

وأضاف روزه أن المرأة ذات البشرة الفاتحة تحتاج لدرجة أحمر باردة ومكثفة، أما المرأة ذات البشرة الداكنة تحتاج  درجة أحمر دافئة وقوية.

وفي هذا الموسم يشكل الأحمر ثنائيًا ساحرًا مع الوردي الفاتح أو الصارخ، وبشكل عام يتناغم الأحمر مع الألوان الكلاسكية كالأسود والأبيض والرمادي، ومَن لا تجد في نفسها الجرأة الكافية، يمكنها ارتداء الأحمر بعيدًا عن الوجه، كسروال أو تنورة بدلًا عن قطعة فوقية.

كما يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزهو بالأحمر، كحذاء أو حقيبة أو حزام أو شال.

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