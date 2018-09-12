حل طبيعي لمكافحة تكسر الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 01:21 مساء

الأظافر القوية هي أحد مظاهر الجمال التي تهتم بها جميع النساء لكن تتعرض الأظافر للضعف والتكسر بسهولة مع مواجهة العوامل الخارجية القاسية. فتفقد الأظافر مظهرها الخارجي وتصاب بالتقصف والتكسر سريعًا، كما لا يمكن إطالتها بالشكل المطلوب للحصول على طلاء أظافر جذابة.
لذلك نقدم إليكِ حلاً طبيعيًا من المكونات البسيطة والمتوافرة في مطبخك يمكن أن تمد أظافرك بكافة العناصر المغذية اللازمة لصحتها وقوتها تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من عصير الليمون

خطوات التحضير
- اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون في وعاء صغير.
- يستخدم الخليط الناتج لتدليك الأظافر لبضع دقائق بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية