الموز والحليب لتفتيح الجسم

نقدم إليك خلطة طبيعية تعمل على تفتيح الجسم في أسبوع واحد يمكنك معرفة مكوناتها وطريقة تطبيقها لتخلصك من إسمرار الصيف وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

قشر 3 موزات

نصف فنجان من الحليب

ثمرة ليمون

الطريقة

- توضع قشور الموز وثمرة الليمون في الخلاط ويمزج الجميع جيداً، ثم يضاف إليهم الحليب تدريجياً حتى يتم الحصول على خليط شبه متماسك مثل الكريم.

- يُفرد كريم الموز والليمون على الجسم على المنطقة المراد تبييضها، ويترك حتى يجف تماماً، ثم يُغسل الجسم بالماء الدافئ.



تتميز هذه الوصفة باحتوائها على مصدرين أساسيين لفيتامين ج (Vitamin C)، وهما الليمون والموز، كما أن قشر الموز يعمل أيضاً على تجديد خلايا الجلد لأنه غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

