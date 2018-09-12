الموز والحليب لتفتيح الجسم

نقدم إليك خلطة طبيعية تعمل على تفتيح الجسم في أسبوع واحد يمكنك معرفة مكوناتها وطريقة تطبيقها لتخلصك من إسمرار الصيف وذلك وفقا لموقع «جمالك».
المكونات
قشر 3 موزات
نصف فنجان من الحليب
ثمرة ليمون
الطريقة
- توضع قشور الموز وثمرة الليمون في الخلاط ويمزج الجميع جيداً، ثم يضاف إليهم الحليب تدريجياً حتى يتم الحصول على خليط شبه متماسك مثل الكريم.
- يُفرد كريم الموز والليمون على الجسم على المنطقة المراد تبييضها، ويترك حتى يجف تماماً، ثم يُغسل الجسم بالماء الدافئ.
تتميز هذه الوصفة باحتوائها على مصدرين أساسيين لفيتامين ج (Vitamin C)، وهما الليمون والموز، كما أن قشر الموز يعمل أيضاً على تجديد خلايا الجلد لأنه غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم.