تقشير الوجه بالشوفان والزبادي والليمون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 05:16 مساء

التقشير من أفضل الخطوات في روتين العناية بالبشرة، إذ يضمن تنظيفًا عميقًا لها وتجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت وإعادة الحيوية والنضارة لبشرتكِ.
إضافة لذلك، فالتقشير يعمل على تفتيح وتنظيف المسام بعمق ويؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويحمي البشرة من ظهور حبوب الشباب والبثور السوداء.
لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تقشير البشرة بالشوفان والزبادي لتطبقيه في منزلكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «احكي».

الشوفان
من أشهر مقشرات البشرة التي تحتوي على مضادات أمينية تعالج مشاكل البشرة. كما أنه غني بـ«أوميغا 3»، الذي يُغذي البشرة، ويعمل على تجفيف الزيوت والدهون الزائدة التي تفرزها البشرة، لذلك هو مثالي للبشرة الدهنية. إلى جانب ذلك هو يعالج حبوب الشباب وجفاف البشرة.

الزبادي
يعمل الزبادي على تنشيط الدورة الدموية في الوجه ويحتوي على فيتامين «ب»، الذي تحتاجه البشرة، بالإضافة لأن الكالسيوم الموجود به يعمل على تجديد الخلايا، وحمض اللاكتيك يعمل على تقشير البشرة بلطف.

الليمون
يعمل الليمون على تفتيح بشرة الوجه والتخلص من البقع الغامقة ويُنظف البشرة من الأوساخ والجراثيم ويحارب التجاعيد ولكن لا يُنصح باستخدامه لأصحاب البشرة الحساسة.
- اخلطي ملعقة من الشوفان مع ملعقة من الزبادي وعصر نصف ليمونة معًا ودلكي وجهكِ لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بالماء البارد وستلاحظين انتعاش بشرتكِ.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية