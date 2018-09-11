تقشير الوجه بالشوفان والزبادي والليمون

التقشير من أفضل الخطوات في روتين العناية بالبشرة، إذ يضمن تنظيفًا عميقًا لها وتجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت وإعادة الحيوية والنضارة لبشرتكِ.

إضافة لذلك، فالتقشير يعمل على تفتيح وتنظيف المسام بعمق ويؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويحمي البشرة من ظهور حبوب الشباب والبثور السوداء.

لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تقشير البشرة بالشوفان والزبادي لتطبقيه في منزلكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «احكي».



الشوفان

من أشهر مقشرات البشرة التي تحتوي على مضادات أمينية تعالج مشاكل البشرة. كما أنه غني بـ«أوميغا 3»، الذي يُغذي البشرة، ويعمل على تجفيف الزيوت والدهون الزائدة التي تفرزها البشرة، لذلك هو مثالي للبشرة الدهنية. إلى جانب ذلك هو يعالج حبوب الشباب وجفاف البشرة.



الزبادي

يعمل الزبادي على تنشيط الدورة الدموية في الوجه ويحتوي على فيتامين «ب»، الذي تحتاجه البشرة، بالإضافة لأن الكالسيوم الموجود به يعمل على تجديد الخلايا، وحمض اللاكتيك يعمل على تقشير البشرة بلطف.



الليمون

يعمل الليمون على تفتيح بشرة الوجه والتخلص من البقع الغامقة ويُنظف البشرة من الأوساخ والجراثيم ويحارب التجاعيد ولكن لا يُنصح باستخدامه لأصحاب البشرة الحساسة.

- اخلطي ملعقة من الشوفان مع ملعقة من الزبادي وعصر نصف ليمونة معًا ودلكي وجهكِ لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بالماء البارد وستلاحظين انتعاش بشرتكِ.

