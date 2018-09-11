اصنعي مناديل مبللة لإزالة المكياج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 12:49 مساء

مناديل إزالة المكياج من أهم الأدوات المطلوب توافرها في منزلك ونظرا لارتفاع أسعاره نقدم إليك طريقة صنعه في منزلك من مواد سهلة ورخيصة وفعالة في إزالة المكياج تعرفي معنا على المكونات و طريقة التطبيق وفقا لموقع «أسرار المكياج».
المكونات الأساسية لهذه المناديل هي شامبو أطفال، كريم جوز الهند، وكوب ماء. قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من شامبو الأطفال مع ملعقتين صغيرتين من كريم زيت جوز الهند بكوب من الماء، قومي بخفق المواد جيداً ثم حضري برطبان زجاجي وضعي فيه حزمة من قطن واسكبي فوقه الخلطة، واستخدميها عند اللزوم.
 

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