نصائح العناية بالرموش الصناعية لتدوم لفترات طويلة

قد لا تمنحكِ الماسكارا الطول والكثافة اللازمة لرموشك الطبيعية. لذلك، تصبح الرموش الصناعية هي الحل المثالي فهي وسيلة بسيطة وسريعة للحصول على إطلالة جذابة خلال ثوان قليلة.

من المعروف كذلك أنه يمكنكِ استخدام الرموش الاصطناعية لأكثر من مرة حتى 15 – 20 مرة لكن يلزم العناية بها لتدوم فترات طويلة لذلك نقدم اليك أهم النصائح للعناية الصحيحة بالرموش الاصطناعية لتدوم لفترات طويلة وذلك وفقا لموقع "جمالك"..

- ضعي الرموش على منديل ورقي مع الضغط باستخدام طرف إصبعك.

- اغمسي أعواد القطن في مزيل المكياج.

- تخلصي من السائل الزائد، استخدميها للتخلص من بقايا المكياج على الرموش.

- لا يمكنكِ غمس الرموش الاصطناعية في مزيل المكياج، فيتسبب ذلك في تلفها بشكل نهائي.

- بعد تنظيفها جيداً، اتركي الرموش كي تجف في الهواء الطبيعي ثم احفظيها في عبوة نظيفة ومعقمة.

