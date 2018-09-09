بلسم الشفاه من العسل

إن كنتِ تعانين جفاف وتشققات الشفاه، فأنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليًا تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

مكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند النقي.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

2 كبسولة من زيت فيتامين E.

القليل من العسل.

أي زيت عطري تفضلينه (يمكن الاستغناء عنه إن كنت تفضلين رائحة جوز الهند).



طريقة التحضير

- باستخدام مبشرة قديمة، قومي ببرش زيت جوز الهند وشمع العسل للحصول على قطع صغيرة.

- في وعاء عميق أو غلاية مزدوجة، يخلط شمع العسل مع زيت جوز الهند حتى تمام الذوبان.

- بعد ذلك، يضاف القليل من العسل مع زيت فيتامين E مع التقليب الجيد.

- بعد اختلاط جميع المكونات معًا، يزال الإناء من على النار.

- جهزي وعاء نظيف ومعقم لحفظ مرطب الشفاه ويصب الخليط في الوعا ويترك لبعض الوقت حتى يبرد تمامًا ويمكن حفظه بالمبرد لبعض الوقت وكرري استخدامه.

