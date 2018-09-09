قناع البروتين للشعر

هناك عوامل عدة تتسبب في تلف وتكسر الشعر نتيجة لتكسر سلاسل الأحماض الأمينية، ومنها العلاجات الكيميائية، وأشعة الشمس، التلوث ونقص الرعاية مما يتلف الشعر ويجعله باهتًا وغير صحي وسريع التكسر مما يجعله يحتاج إلى عناية خاصة تغذية بالبروتين.

لذلك نقدم إليكِ قناعًا منزليًا يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين لتغذية الشعر وتقويته تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقة معنا وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

بيضة

١/3 كوب زيت الزيتون

½ كوب زبادي

ملعقتان عسل

ملعقتان مايونيز

تخفق المكونات وتوضع على الشعر لمدة نصف ساعة ثم تغسلي شعرك جيدًا بالشامبو وتكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

