الأرز المطحون للتخلص من آثار الصيف على بشرتك

يسبب فصل الصيف بدرجة حرارته المرتفعة وأشعة الشمس الإرهاق للبشرة وجفافها، تظهر أيضًا بعض البقع الداكنة على الوجه، التي تسبب الإسمرار للبشرة إذا لم يعتنى بها مع عدم الحرص على وضع واقي أشعة الشمس. لكن هناك حلا أمثل وسريعا لتفتيح البشرة والشفاه وهو الأرز المطحون.

تعرفي معنا على طريقة استخدامه للعناية بالبشرة واحرصي على تطبيق الطريقة بنفسك وفقا لموقع «سيدتي».