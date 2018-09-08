الأرز المطحون للتخلص من آثار الصيف على بشرتك

يسبب فصل الصيف بدرجة حرارته المرتفعة وأشعة الشمس الإرهاق للبشرة وجفافها، تظهر أيضًا بعض البقع الداكنة على الوجه، التي تسبب الإسمرار للبشرة إذا لم يعتنى بها مع عدم الحرص على وضع واقي أشعة الشمس. لكن هناك حلا أمثل وسريعا لتفتيح البشرة والشفاه وهو الأرز المطحون.
تعرفي معنا على طريقة استخدامه للعناية بالبشرة واحرصي على تطبيق الطريقة بنفسك وفقا لموقع «سيدتي».
المكونات وطريقة التطبيق
مزج ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون مع نفس الكمية من السكر المطحون وملعقة من الحليب. يمزج الخليط جيدًا لكي تصبح عجينة متماسكة و تطبق على الوجه وعلى الشفتين. تترك لمدة نصف ساعة ثم يُغسل الوجه جيدًا بالماء. تكرر هذه الوصفة لمدة 3 أيام و سوف تنبهري بالنتائج لأن تفاعل الأرز مع السكر والحليب يجعل بشرتكِ فاتحة وناعمة وستحصلين على شفاه رطبة وخالية من التقشير والتشقق.