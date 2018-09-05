بالفيديو: علاج فعال لفشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 12:37 مساء

قشرة الشعر من أكثر مشكلات الشعر التي تسبب الضيق والإزعاج، خاصة أن أسباب قشرة الشعر لا تبدو واضحة بالنسبة لكثيرين منا، ونحاول أن نبحث عن علاج لها دون أن ندرك أنه لن يأتي دون معرفة السبب الحقيقي لظهورها، حتى نبحث عن العلاج المناسب والفعال.

الأضرار التي تلحقها القشرة بفروة الرأس وبصيلات الشعر تفسد عليك الاستمتاع بشعر صحي وجذاب، ويجعلك تخجلين من الظهور به، وتتعمدين عدم فرده، رغم أن الأمر يتعلق بطرق عناية الشعر التي يمكنها أن تساعدك على حمايته وذلك وفقا لموقع "احكي".
و كثيرون يعتقدون أن عدم الانتظام على غسل الشعر، وقلة النظافة واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القشرة، ولكن هذا اعتقاد شائع غير صحيح، يعتبر ظهورها أمرا شائعا ومتكرر الحدوث لدى كثيرين، وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من القشرة، ولكن في حالات نادرة يجب زيارة الطبيب.

من الممكن أن تكون الأسباب جينية أو متعلقة بالبيئة وحالة الطقس، فكثيرون يرجحون انتشار القشرة في فصل الشتاء.

في الفيديو التالي نقدم إليك مجموعة من النصائح للتخلص من قشرة الشعر تماما إضافة إلى بعض الطرق الطبيعية التي تنهي هذه المشكلة تماما شاهدي معنا الفيديو وطبقي هذه الطرق بنفسك وذلك وفقا لموقع "يوتيوب"
المكونات المطلوبة
حليب زبادي
ليمون
خل تفاح
مياه فاترة

 

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