بالفيديو: تمارين منزلية لشد الجسم

نقدِّم لكِ بالفيديو مجموعة من تمارين شد الجسم بأكمله، لتقومي بممارستها في منزلكِ بشكل صحيح.

لكن قبل مشاهدة التمارين يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية للحصول على جسم صحي مشدود، وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

- يجب شرب الماء بكثرة بما لا يقل عن 8 أكواب كبيرة من الماء يوميًّا.

- يجب تناول الخضراوات والسلطات الخضراء كل يوم وخلال جميع الوجبات.

- يجب الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الحلويات واستبدال ذلك بتناول الفواكه الطبيعية الطازجة.

- يفترض أيضًا استخدام شريط قياس بشكل دوري لملاحظة تغير قياس المناطق التي نرغب في شدها وتخسيسها.

- يجب أخذ حمام دافئ قبل ممارسة تمارين شد الجسم، وأخذ حمام بارد بعد الانتهاء من التمارين، وذلك لتنشيط الدورة الدموية.