بالفيديو: عالجي شعرك التالف من الصيف بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:59 مساء
نقدم إليك طرق منزلية طبيعية لعلاج الشعر التالف من حرارة الصيف. شاهدي معنا هذا الفيديو وتعلمي الطرق وفقا لقناة برنامج «هي وبس» على موقع «يوتيوب». المكونات المطلوبة زيت جوز هند صفار بيضة زيت زيتون موز مهروس حليب عسل زيت صبار
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