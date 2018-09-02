خطوات إخفاء الهالات السوداء بالمكياج

الهالات السوداء مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، لذلك نقدم إليكِ بالفيديو خطوات إخفاء الهالات السوداء بالمكياج.

تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لقناة برنامج «هي وبس» على موقع «يوتيوب».

الأدوات المطلوبة

كونسيلر

بودر شفاف

كريم أساس

فرش توزيع

