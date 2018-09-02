القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:00 مساء
الهالات السوداء مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، لذلك نقدم إليكِ بالفيديو خطوات إخفاء الهالات السوداء بالمكياج. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لقناة برنامج «هي وبس» على موقع «يوتيوب». الأدوات المطلوبة كونسيلر بودر شفاف كريم أساس فرش توزيع
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي