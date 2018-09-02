حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك

يعاني الكثير منا مشكلة تلطخ الملابس بالحبر، مما يضطرهم لاستخدام مواد كيميائية للتخلص من بقع الحبر وقوع ضررعلى الملابس أو تلفها.

نقدم إليك طرقا طبيعية سهلة لتتخلصي من هذه المشكلة تماما في وقت قليل وذلك، وفقا لموقع «المرأة اليوم».

الليمون

قطعي الليمونة إلى نصفين وضعي واجهة النصفين إلى البقعة واتركيها لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي مكان البقعة بالماء والمسحوق وسوف تختفي تمامًا.



خل التفاح

أضيفي القليل من خل التفاح على الملابس الملطخة بالحبر واتركيها قليلًا وسوف تلاحظي اختفاء الحبر تدريجيًا.



معجون الأسنان

ضعي قليلا من معجون الأسنان على البقع و قومي بفركها ثم ضعيها بالغسالة وسوف تختفي البقع تمامًا.



الحليب

انقعي مكان البقعة في قليل من الحليب لمدة 3 ساعات، ثم اغسليها وسوف تختفي البقع تمامًا.

