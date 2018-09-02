حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 01:06 مساء

يعاني الكثير منا مشكلة تلطخ الملابس بالحبر، مما يضطرهم لاستخدام مواد كيميائية للتخلص من بقع الحبر وقوع ضررعلى الملابس أو تلفها.
نقدم إليك طرقا طبيعية سهلة لتتخلصي من هذه المشكلة تماما في وقت قليل وذلك، وفقا لموقع «المرأة اليوم».
الليمون
قطعي الليمونة إلى نصفين وضعي واجهة النصفين إلى البقعة واتركيها لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي مكان البقعة بالماء والمسحوق وسوف تختفي تمامًا.

خل التفاح
أضيفي القليل من خل التفاح على الملابس الملطخة بالحبر واتركيها قليلًا وسوف تلاحظي اختفاء الحبر تدريجيًا.

معجون الأسنان
ضعي قليلا من معجون الأسنان على البقع و قومي بفركها ثم ضعيها بالغسالة وسوف تختفي البقع تمامًا.

الحليب
انقعي مكان البقعة في قليل من الحليب لمدة 3 ساعات، ثم اغسليها وسوف تختفي البقع تمامًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول