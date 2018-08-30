روشيمي بوتر وليزي هيريبره يتوليان دار «نينا ريتشي»

عارضة أزياء مرتدية أحد تصاميم دار نينا ريتشي، مارس2018 (أ ف ب)

أعلنت دار «نينا ريتشي» تعيين روشيمي بوتر وليزي هيريبره الثنائي الذي يقف وراء ماركة «بوتر»، لتولي إدارتها الفنية.

وهما يخلفان غيوم هنري الذي أعلن رسميًا في مارس مغادرته المنصب بعدما أمضى فيه ثلاث سنوات، وفق «فرانس برس».

وقالت المديرة العامة للماركة، شارلوت تاسيه، في بيان «أنا سعيدة للغاية باستقبال روشيمي وليزي. عالمهما يعبر عن قوة عاطفية وعن صدق وجرأة رائعة متجذرة بعمق في المرحلة الراهنة».

ويشرف الثنائي الشاب على ماركة للموضة الرجالية وقد فازا في أبريل بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان «يير للموضة» في فرنسا وهو منصة للمصممين الشباب، من خلال مجموعة مراعية للبيئة.