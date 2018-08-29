شاهد أغلى حقيبة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 01:19 مساء

عرضت حقيبة عمرها 10 سنوات للبيع في مزاد علني بلندن مؤخرًا، وبدأ سعرها بالمزاد بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.
الحقيبة من طراز «هيرمس بيركن» Hermes Crocodile Birkin وهي باللون الفضي ومصنوعة من جلد التمساح المصري، وهي واحدة من ثلاث فقط، حيث تم بيع الاثنتين السابقتين الشهر الماضي بسعر 130 و119 ألف جنيه إسترليني بمزاد في هونج كونج، وذلك وفقًا لموقع «العربية».

الحقيبة مرصعة بالماس والذهب الأبيض من عيار 18 وهي من الحقائب المستعملة إلا أنها في حالة جيدة جيدًا وليس بها أي عيوب أو تلف، ويبلغ عرضها 30 سنتيمترًا.
انتهى المزاد ببيع الحقيبة بسعر 2017 ألف دولار لتكون بذلك أغلى حقيبة مستعملة في العالم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تسببه في أعمال شغب.. مدينة ألمانية تزيل تمثالًا لإردوغان
دولى
«فيفا» يدافع عن محمد صلاح ضد الاتحاد المصري بطريقة مختلفة
رياضة عالمية
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
حكومة الوفاق تبحث إكمال مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية
ليبيا
الصالحين عبدالنبي: اشتباكات طرابلس «تصفية حسابات» بين مجموعات مسلحة
ليبيا
«أفريكوم»: نفذنا «ضربة دقيقة» قرب بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق
ليبيا
تحليق طائرات حربية في سماء طرابلس
ليبيا
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»