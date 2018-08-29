شاهد أغلى حقيبة في العالم

عرضت حقيبة عمرها 10 سنوات للبيع في مزاد علني بلندن مؤخرًا، وبدأ سعرها بالمزاد بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

الحقيبة من طراز «هيرمس بيركن» Hermes Crocodile Birkin وهي باللون الفضي ومصنوعة من جلد التمساح المصري، وهي واحدة من ثلاث فقط، حيث تم بيع الاثنتين السابقتين الشهر الماضي بسعر 130 و119 ألف جنيه إسترليني بمزاد في هونج كونج، وذلك وفقًا لموقع «العربية».



الحقيبة مرصعة بالماس والذهب الأبيض من عيار 18 وهي من الحقائب المستعملة إلا أنها في حالة جيدة جيدًا وليس بها أي عيوب أو تلف، ويبلغ عرضها 30 سنتيمترًا.

انتهى المزاد ببيع الحقيبة بسعر 2017 ألف دولار لتكون بذلك أغلى حقيبة مستعملة في العالم.

