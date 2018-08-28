حل طبيعي للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 02:44 مساء

الرؤوس السوداء من المشاكل التي تعاني منها البشرة الدهنية، بسبب إفرازات الدهون، وانسداد المسام، إذا كنتِ تعانين منها نقدم إليكِ حلاً طبيعيًا منزليًا يخلصك منها تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات وطريقة التطبيق
- أضيفي كمية كافية من ماء الورد إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.
- طبقي الماسك على أماكن الرؤوس السوداء، واتركيه 20 دقيقة واغسلي وجهك بالماء البارد.
- اغمري قطعة من القطن في ماء الورد البارد، وامسحي بها وجهك وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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