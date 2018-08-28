قطع أزياء للحامل يجب تواجدها في خزانتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 01:40 مساء

بالتأكيد لن تتخلي عن أناقتك حتى وأنتِ حامل، وفي نفس الوقت يجب أن تكوني مرتاحة، لذا اليوم جمعنا لكِ بعض الأزياء التي يجب عليكِ اقتنائها أثناء فترة حملك. 5 قطع أزياء للحامل الأنيقة يجب تواجدها في خزانتها.
- الجمبسوت الجينز
هذه القطعة هي كاملة الأناقة للمرأة الحامل، بإمكانك اعتماد بلوزة تحته أو جاكيت فوقه، لكن احرصي على أن تختاري الجمبسوت الأوسع من حجمك العادي، لأن بطنك سيتمدد مع الحمل.

- الكارديجان
الكارديجان من القطع الصيفية المميزة، التي يسهل ارتدائها مع كل شيء، وهو يناسب المرأة الحامل وغير الحامل. ولكيّ تظهري بكامل أناقتك مع الكارديجان، ما عليكِ سوى اعتماد بلوز قطنية تحته لتبدين في غاية الجمال.

- الجينز ذا الخصر المطاطي
إذا أردتِ ارتداء هذه القطعة المميزة، فعليكِ اعتماد الجينز ذا الخصر المطاطي حول الخصر والبطن، والذي سيناسبك طيلة فترة حملك، كونه يتمدد مع تمدد بطنك.

- الكنزة الواسعة أسفل الصدر
تكون هذه الكنزة واسعة في المنطقة التي أسفل الصدر، إما أن تكون مفتوحة أو مطاطية، ستسمح لكِ التحرك بسهولة، وسستناسب إطلالاتك الصباحية اليومية بامتياز.

- الفستان الملتف
بفضل تصميم هذا الفستان لن يظهر حجم البطن كثيراً، ولأنه يحتوي على رباط عند البطن، فبإمكانك توسيعه بالقدر الذي ترغبين به، وبالتالي سيناسبك طيلة فترة حملك.
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