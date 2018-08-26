تألقي على طريقة أمل كلوني بأقل التكاليف

أمل كلوني محامية زوجة جورج كلوني وأم إيلا وألكساندر، تعتبر رمزًا من رموز الموضة، وملهمة للكثيرات ممن يرغبن في الحصول على إطلالة راقية وجذابة على غرارها. وأنتِ أيضًا تألقي على طريقة أمل كلوني بأقل التكاليف.

تألقي على طريقة أمل كلوني بأقل التكاليف



- تحب أمل كلوني البناطيل ذات الخصر النحيل التي تصبح أوسع عند النهاية، وتعتمد معها الأحذية ذات الكعب الطويل.

- تختار أمل الملابس القطنية، والتي تناسب جميع فصول السنة، والتي بإمكانها ارتداءها مع صندل أو مع جزمة وجاكيت في الشتاء.

- بغض النظر عن اللون أو النقوش، تختار أمل الفساتين التي تليق بالليل والنهار، ففي الإطلالات الصباحية تعتمد الفستان مع حذاء مسطح، وفي الإطلالات الليلية تعتمد الحذاء العالي معه.

- الزي الرسمي يشكل التوازن المثالي بين المهنية والأناقة، ويثبت أن التمسك بقواعد الملابس الرسمية لا يعني بالضرورة التضحية بالأناقة، بإمكانك اعتماد جاكيت مع بنطال بنفس اللون أو بلون مختلف مع صندل أو حذاء ذي كعب بسيط لإطلالة العمل، وفي الإطلالات الكاجول -اعتمدي الجاكيت نفسه مع جينز وحذاء، والبنطال نفسه مع بلوزة أو قميص وحذاء.

- بالرغم من أن أمل تختار الألوان الجريئة والنقوش في المساء، فإن إطلالاتها الصباحية غالبًا ما تكون باللون الأبيض والأسود، وهي تركيبة مميزة يسهل الحصول عليها.

هذا المحتوى من ليالينا