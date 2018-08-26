الحمص المطحون لبشرة نقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 12:14 مساء

نقدم إليك وصفة طبيعية للحصول على بشرة نقية نضرة تغنيك عن استخدام المواد الصناعية والكريمات المصنعة لتببيض البشرة، تتكون الوصفة من الحمص المطحون الذي يعد حلاً مثاليًا لتفتيح البشرة، ويعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة فهو بمثابة صنفرة طبيعية لبشرتك تعرفي معنا على طريقة تطبيق الوصفة وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة حمص شام مطحون
نصف ملعقة زيت ورد
ماء ساخن

طريقة التحضير
- اخلطي الحمص المطحون مع زيت الورد، ثم أضيفي مقدارًا مناسبًا من الماء الساخن؛ حيث يصيرا عجينًا متماسكًا.
- ابدئي بفرد الماسك على بشرتك ثم اتركيه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق حتى يجف على بشرتك، ثم نظفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وكرري الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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