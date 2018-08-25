3 وصفات بالقرنفل لشعر ناعم

تسعى كل امرأة للحصول على شعر ناعم، فالشعرك الخشن يفسد إطلالتها، وإليك طريقة تحضير أفضل خلطات القرنفل للشعر الخشن.

القرنفل وزيت الزيتون

اطحني ملعقة من القرنفل وامزجيها مع كمية مناسبة من زيت الزيتون بحسب طول شعرك.طبقي المزيج على شعرك وقومي بلفه بقطعة بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركيه ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو، وفق «إيلي عربية».

القرنفل وماء الورد

امزجي فنجانًا من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون. طبقي الخليط على شعرك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء والشامبو.