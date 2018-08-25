3 وصفات بالقرنفل لشعر ناعم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 12:36 مساء

تسعى كل امرأة للحصول على شعر ناعم، فالشعرك الخشن يفسد إطلالتها، وإليك طريقة تحضير أفضل خلطات القرنفل للشعر الخشن.

القرنفل وزيت الزيتون
اطحني ملعقة من القرنفل وامزجيها مع كمية مناسبة من زيت الزيتون بحسب طول شعرك.طبقي المزيج على شعرك وقومي بلفه بقطعة بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركيه ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو، وفق «إيلي عربية».

القرنفل وماء الورد
امزجي فنجانًا من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون. طبقي الخليط على شعرك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

القرنفل والماء
ضعي كوبًا من الماء على النار حتى يغلي، ثم أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من القرنفل، واغله لمدة 5 دقائق. اتركي المزيج حتى يبرد وينقع لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو ومن ثم طبقي المزيج على شعرك مع عدم غسله.

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