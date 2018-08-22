اختاري البودرة البرونزية المناسبة لبشرتك

اختاري البودرة البرونزية المناسبة لبشرتك (أرشيفية:انترنت)

تعد البودرة البرونزية بمثابة عصا سحرية تمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ونضارة.

وتنصح مجلة «هاوت.دي» الألمانية باختيار البودرة البرونزية تبعًا للون البشرة، موضحة أن البشرة الفاتحة تناسبها بودرة مطفأة ذات لون وردي خفيف أولون محايد أغمق من لون البشرة بدرجة أو درجتين، وفقًا لموقع 24.

أما البشرة الداكنة، فتناسبها بودرة برونزية ذات لون داكن أو قوي، كما أن الأنواع المحتوية على جزيئات لامعة تمنح البشرة إطلالة متلألئة، ومن المناسب في هذه الحالة أيضًا اختيار الأنواع ذات القوام الكريمي التى تمنح تأثير الهايلايتر على بشرتك.