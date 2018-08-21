خطوات تساعدك على ارتداء الأسود في الصيف

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اللون الأسود هو أحد أكثر الألوان شيوعًا للملابس، فهو أنيق للغاية وعملي ويمكن ارتداؤه مع كل شيء آخر في خزانة الملابس الخاصة بك.

وتتطلب الحرارة الحارقة المزيد من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالملابس الصيفية، لذلك يجب اتباع بعض القواعد الخاصة، عند اختيار اللون الأسود للملابس، بحسب «24» نقلاً عن جريدة «الإندبندنت» البريطانية.

اختيار النسيج بحكمة

ارتداء الأسود يبدأ بالفعل باختيار الأقمشة المناسبة، فعندما ترتفع درجات الحرارة، فإن آخر شيء تريده هو ارتداء أي شيء ثقيل أو شائك أو جلدي، لأنه سيصبح غير مريح بسرعة.

بدلاً عن ذلك، اختاري المواد المناسبة مثل القطن أو الكتان أو الخامات خفيفة الوزن التي تحافظ على برودة الجسم.