حمض اللبنيك لمحاربة مشاكل البشرة

حمض اللبنيك يساعد على إزالة التقرنات الجلدية (أرشيفية)

كشفت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن حمض اللبنيك المعروف أيضًا باسم حمض اللاكتيك (Lactic Acid) يعد سلاحًا فعالاً لمحاربة كل مشاكل البشرة كالبثور والبقع الصبغية والشيخوخة.

وأوضحت أن حمض اللبنيك يساعد على إزالة التقرنات الجلدية، حيث يتم تخليص البشرة من قشور الجلد الميتة، وبالتالي لا تتعرض المسام للانسداد، وفق «24».

ويساعد حمض اللبنيك أيضًا على ترطيب البشرة، حيث يساعدها على تخزين الرطوبة.

كما يساعد حمض اللبنيك على إصلاح الخلايا التالفة وتنشيط عملية تكوين الكولاجين في أنسجة البشرة، ومن ثم تتمتع البشرة بالمرونة. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل حمض اللبنيك على ضبط الأس الهيدروجيني للبشرة (pH) بشكل طبيعي، وبالتالي إعادة بناء حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

وأشارت «هاوت.دي» إلى أن حمض اللبنيك كثيرًا ما يُستخدم في مستحضرات التقشير الكيميائية، التي تعمل على تنظيف مسام البشرة بعمق وتخلصها من القشور الميتة. ويراعى في هذا الاستخدام وضع كريم عناية نهاري ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) نظرًا لأن الحمض يجعل البشرة أكثر حساسية للضوء.

وبشكل عام لا يجوز استعمال مستحضرات العناية المحتوية على حمض اللبنيك بشكل مفرط، كي لا تتعرض البشرة للجفاف.