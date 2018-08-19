السكر البني لتقشير البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 05:06 مساء

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة لأن إفرازات الدهون والزيوت الزائدة تسبب لمعانًا وظهور حب الشباب عليها. ومن أفضل الطرق المعتمدة للعناية بها هي التقشير.
لذلك نقدم اليك طريقة منزلية عن طريق استخدام السكر البني والليمون لتقشيرها والعناية بها تعرفي على الطر يقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».
يتكون هذا القناع من السكر والليمون ويحتوي عصير الليمون على أنزيمات وأحماض تشد المسام بقوة وتجعل مستوى الحموضة طبيعيًا في البشرة، كما أن السكر يقلل من إنتاج الدهون الزائدة فيها.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من السكر البني، وملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:
- امزجي المكونات ولكن لا تدعي السكر يذوب كثيرًا. ضعي المزيج على وجهك لمدة خمس دقائق واغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد. يمكنك استخدام هذا المقشر أقله مرة في الأسبوع ولاحظي الفرق سريعًا.
 

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