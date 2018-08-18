إليك أحد أسرار الجمال الكوري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 12:59 مساء

كثير من الفتيات حول العالم يحلمن بالحصول على بشرة جميلة مماثلة لبشرة الفتاة الكورية، والتي لديها تاريخ من أسرار الجمال المتوارث.

من أسرار الجمال الكوري نتعرف اليوم على سر مهم للغاية وهو تقنية الـ«Blurring» (ضبابية) بالمكياج، حسب «إيلي عربية».

إنها من الطرق المعروفة لدى الكوريات، وتعمل على إخفاء عيوب البشرة بواسطة المكياج دون مبالغة. السرّ في هذه التقنية هو الحصول على إطلالة طبيعية مشرقة، بتطبيق مستحضرات خافية للعيوب (كونسيلر أو فاونديشون بتركيبة air-cushion)، فقط على البثور والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، ودمجها بطريقة الطبطبة بواسطة فرشاة المكياج. والخطوة الأهم هي عدم مدّ الكونسيلر على كامل البشرة، وإلا سوف تبدو بشرتك كالدمية مطليّة بأطنان من المستحضرات.

ويمكنك أن تختاري إلى جانب الفونديشون الكونسيلر، برايمر مصحح ومرطب بتركيبة عاكسة للضوء، فهو يساعد على تغطية كل شوائب البشرة بطريقة مثالية.

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