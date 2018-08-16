طريقة وضع البلاشر وفقًا لشكل الوجه

أحمر الخدود أو البلاشر من أهم مُنتجات التجميل التي تُكمل إطلالة مكياجك فهو يمنحك لمسة حيوية لوجهك بشكل يبدو طبيعيًا وجذابًا، لذلك نقدم إليكِ طريقة تطبيق ابلاشر حسب شكل وجهك لتتعلمي الطريقة معنا وتطبقيها بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «أحكي».



الوجه الطويل

- لتُظهري وجهك أعرض مما هو عليه ولا تزيدي من طوله يمكنكِ استخدام البلاشر لهذا الغرض بالتأكيد. ضعي البلاشر أعلى خدود واسحبيه بالفُرشاه وامزجيه لأعلى ناحية الأذن وكثفي البلاشر أعلى عضمة الخد، بهذا الشكل سيُقلل من طول وجهك ويمنحك مظهرًا عريضًا.

الوجه الدائري

- إذا كان وجهك دائريًا وتريدين إظهاره أكثر نحافة فعليك شفط خدودك للداخل عند تطبيقه ووضعه أسفل عضمة الخد بزاوية للأعلى باتجاه الأذنين.

الوجه المربع

- لنقلل من عرض الوجه المربع وحدته سنطبق البلاشر على الخدين في المنتصف بشكل داشرة بالقرب من الأنف قليلاً.

الوجه البيضاوي

أما الوجه البيضاوي فالأفضل بالنسبة له هو توزيع البلاشر من أعلى عضمة الخد أفقيًا إلى الأذنين، بشكل مستطيل ولكن ليس بحركة دائرية. ا

لوجه المثلث أو الوجه على شكل قلب

- سنقوم بتوزيع البلاشر بين عضمة الخد وعضمة الفك في المنتصف بشكل أفقي، أي أسفل عضمة الخد وأعلى عضمة الفك.

