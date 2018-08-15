وصفة فورية لشد التجاعيد

نقدم إليكِ وصفة طبيعية فورية تعمل على شد التجاعيد وإعادة نضارة البشرة.

وتتكون هذه الوصفة من بياض البيض والزعفران والخيار، الذي يزيد البشرة نضارة وإشراقة وهو غني بفيتامين B1، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تحسين الدورة الدموية وتسريع عملية الأيض مما يمنحك بشرة صحية شابة. وكما يساعد الخيار على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يزيد من مرونة البشرة. بالإضافة لذلك فإن البوتاسيوم الموجود في الخيار يحافظ على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، كما يدعم البوتاسيوم نمو خلايا الجلد الجديدة.



وتعتمد أيضًا على الزعفران، الذي يحتوي على البوتاسيوم، وهو مصدر ضروري لتشكيل خلايا البشرة وإصلاحه، أي بمعنى آخر فإن الزعفران يعمل على تحسين نوعية البشرة بشكل ملحوظ وتساعد خلطات الزعفران للوجه على ترطيب البشرة وتنقيتها، وكذلك تنشيط الدورة الدموية وبالتالي زيادة ضخ الأكسجين للبشرة وذلك وفقًا لموقع «بشرتي».



طريقة التطبيق

- قومي بعصر حبة من الخيار بالخلاط الكهربائي وتصفيتها ثم اطحني 6 خيوط من الزعفران الطازج وامزجيها مع بياض بيضة واحدة وملعقة من عصير الخيار.

- اغمري كرة من القطن في الخليط وامسحي الوجه والرقبة بها واتركيها لتجف، سوف تشعرين بشد البشرة على الفور. ومن ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ومرري مكعبًا من الثلج على وجهك لتضييق المسام وتخفيف إفراز الزيوت، وبالفعل سوف تلاحظين اختفاء التجاعيد على الفور وعليكِ تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة نقية دومًا.

