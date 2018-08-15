وصفة فورية لشد التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 02:01 مساء

نقدم إليكِ وصفة طبيعية فورية تعمل على شد التجاعيد وإعادة نضارة البشرة.

وتتكون هذه الوصفة من بياض البيض والزعفران والخيار، الذي يزيد البشرة نضارة وإشراقة وهو غني بفيتامين B1، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تحسين الدورة الدموية وتسريع عملية الأيض مما يمنحك بشرة صحية شابة. وكما يساعد الخيار على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يزيد من مرونة البشرة. بالإضافة لذلك فإن البوتاسيوم الموجود في الخيار يحافظ على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، كما يدعم البوتاسيوم نمو خلايا الجلد الجديدة.

وتعتمد أيضًا على الزعفران، الذي يحتوي على البوتاسيوم، وهو مصدر ضروري لتشكيل خلايا البشرة وإصلاحه، أي بمعنى آخر فإن الزعفران يعمل على تحسين نوعية البشرة بشكل ملحوظ وتساعد خلطات الزعفران للوجه على ترطيب البشرة وتنقيتها، وكذلك تنشيط الدورة الدموية وبالتالي زيادة ضخ الأكسجين للبشرة وذلك وفقًا لموقع «بشرتي».

طريقة التطبيق
- قومي بعصر حبة من الخيار بالخلاط الكهربائي وتصفيتها ثم اطحني 6 خيوط من الزعفران الطازج وامزجيها مع بياض بيضة واحدة وملعقة من عصير الخيار.

- اغمري كرة من القطن في الخليط وامسحي الوجه والرقبة بها واتركيها لتجف، سوف تشعرين بشد البشرة على الفور. ومن ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ومرري مكعبًا من الثلج على وجهك لتضييق المسام وتخفيف إفراز الزيوت، وبالفعل سوف تلاحظين اختفاء التجاعيد على الفور وعليكِ تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة نقية دومًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول
رياضة عالمية
جبريل: الانتخابات ستأتي برئيس «عاجز».. وإشراك قادة الميليشيات ضرورة للحل السياسي
ليبيا
ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق
رياضة عالمية
جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018